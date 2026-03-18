استهداف الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني في أربيل

تصاعد الدخان من أحد مقار الحزب في كويسنجق قبل أيام

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بتعرّض مخيّم تابع للحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني، في أربيل إلى هجوم بطائرة مسيّرة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "مخيّم عائلات الحزب استُهدف بهجوم عبر طائرة مسيّرة، في تمام الساعة 1:30 من ظهر اليوم".

وأضاف، أن "الهجوم الجديد نفذ من قبل الحرس الثوري الإيراني ويأتي بعد سلسلة من الهجمات المماثلة التي وقعت يوم أمس والليلة الماضية، والتي استهدفت أماكن سكن العائلات ومركز مدينة كويه".

وكان مصدر محلي، أفاد فجر الأربعاء، بسقوط طائرة مسيرة في قضاء كويسنجق التابع لأربيل، من دون الإشارة إلى أي معلومات حول طبيعة الهجوم والخسائر، مبيّناً أن الهجوم هو الثاني الذي يستهدف القضاء.

ومنذ بداية الحرب في الشرق الأوسط، تعرّضت مقار الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة الموجودة في إقليم كوردستان، إلى هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن أغلبها.