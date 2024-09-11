استنفار أمني في السليمانية استعداداً لزيارة الرئيس الإيراني

شفق نيوز/ دخلت الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها في السليمانية، اليوم الأربعاء، بحالة تأهب قصوى في إطار التحضيرات الأمنية لزيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيران مسعود بزشكيان، إلى المدينة.

ووفقاً لمصادر وكالة شفق نيوز، فقد جرى نشر القوات الأمنية كافة بعد ظهر اليوم بهدف تأمين الزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني، وأُعلنت حالة الاستنفار الأمني لتشمل قوات الكوماندوز، والآسايش، والبيشمركة التي تمركزت في شارع "بازنەي ملك محمود" وصولاً إلى ضواحي المدينة.

وتأتي هذه التدابير الأمنية كجزء من الجهود لضمان مرور الزيارة دون أي حوادث، في ظل استعدادات مكثفة لتأمين مسار الزيارة ومواقع الوجود المحتمل لرئيس الجمهورية الإيراني خلال زيارته المرتقبة للسليمانية.

وأعلن القنصل الإيراني في السليمانية محمد محموديان، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن رئيس الجمهورية الإيرانية، سيقوم بزيارة إلى إقليم كوردستان يوم غد الخميس.

ووفقاً لمحموديان، الذي أكد خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، فإن بزشكيان سيزور أربيل ثم يتجه إلى السليمانية للقاء المسؤولين في الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وأضاف أن الهدف من هذه الزيارة هو تعزيز العلاقات الثنائية بين إيران والدول المجاورة، وخاصة إقليم كوردستان.