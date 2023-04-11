استنفار في مدينة كوردستانية تحسباً لتداعيات الأمطار والسيول

شفق نيوز/ اعلنت إدارة قضاء كفري التابع لإدارة كرميان في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، استنفاراً عاماً لدوائرها الخدمية والاغاثية تحسباً للسيول والأمطار المتوقعة.

وقال قائممقام كفري، شمال نامق، لوكالة شفق نيوز، ان ادارته عقدت اجتماعاً طارئاً مع الدوائر الخدمية والامنية والاغاثية تحسباً للسيول والأمطار المتوقعة بعد تحذيرات من شدتها وتداعياتها.

وأكد أن ادارته وجهت الدوائر المعنية بفتح قنوات اتصال وتخصيص أرقام هواتف للطوارئ وتلقي الشكاوى والتواصل مع السكان حيال اي طارئ في عموم مناطق كفري.

وحذر نامق السكان في حدود قضاء كفري وقراه من حدوث مفاجآت جراء السيول في الاحياء والازقة، داعيا فرق البلدية والدفاع المدني الى الاستنفار والتدخل في حال حصول اي تطورات او مخاطر.

ومن المتوقع ان يشهد العراق اليوم موجة أمطار غزيرة غير مسبوقة ستؤدي الى فيضانات وسيول جارفة.