استنفار في أربيل بحثاً عن طفل مفقود منذ 5 أيام

شفق نيوز / أعلنت فرق الدفاع المدني في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، الدخول في حالة الاستنفار للعثور على طفل مفقود منذ أيام.

وفُقد الطفل (أيوب أحمد) البالغ من العمر 13 عاماً، يوم الثلاثاء الماضي، في منطقة قريبة من شارع 150 بمدينة أرييل.

وكالة شفق نيوز، تواصلت مع (أحمد) والد الطفل (أيوب)، حيث قال إن نجله "خرج يوم الثلاثاء الماضي في تمام الساعة 1:00 ظهراً من البيت للعب، ولم يعد إلى الآن"، مردفاً: "قمنا بالبدء بالبحث عنه منذ ذلك الوقت".

وأضاف والد الطفل: "بعد أن عجزنا عن العثور عليه، تواصلنا مع قوات (الأسايش) وسلمناهم المعلومات عن الطفل وبدأوا عملية البحث، ومن المقرر أيضاً أن يتم إعلان حملة كبيرة بالتنسيق مع فرق الدفاع المدني للبحث عنه".

وتواكب الوكالة، عملية البحث عن الطفل المفقود، رفقة فرق الدفاع المدني، التي تستخدم "كلاب المراقبة" في الأماكن التي يُشتبه أن يكون موجوداً فيها ومازالت العملية مستمرة.