استمر لساعات.. السيطرة على حريق بجبل في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت قائممقامية قضاء "قره ‌داغ" التابع لمحافظة السليمانية، يوم الأربعاء، السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع منذ ظهر أمس في جبل "دَلوژە"، بعد جهود مشتركة من فرق الدفاع المدني وشرطة الغابات.

وقال قائممقام القضاء، شيرين محمود، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني في قضاء (شاره‌زور) وبمساندة شرطة حماية الغابات تمكنت من إخماد النيران التي اشتعلت صباح اليوم في جبل دَلوژە بعد تمددها خلال ساعات الليل".

وأوضحت أن "الحريق اندلع في سفوح الجبل بعد ظهر يوم أمس، ما أدى إلى احتراق مساحات واسعة مغطاة بالأعشاب اليابسة والأشجار البرية"، مشيرةً إلى أن "فرق الإطفاء تمكنت من احتواء النيران قبل أن تصل إلى مناطق مأهولة أو تتسبب بخسائر بشرية".

كما أكدت محمود، أن "الجهات المعنية باشرت بإجراء تحقيقات لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، دون أن تستبعد احتمالية أن يكون بفعل فاعل".

ويُعد جبل دَلوژە من المناطق الطبيعية الوعرة ذات الغطاء النباتي الكثيف، والتي تتعرض بين الحين والآخر لحرائق موسمية، ما يستدعي تفعيل إجراءات وقائية دائمة لحماية البيئة الطبيعية.