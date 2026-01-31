استمرت 10 أيام .. محافظ أربيل يعلن حصيلة "حملة تبرعات كبرى" للكورد في سوريا

شفق نيوز- أربيل

أعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، يوم السبت، اختتام حملة إغاثية واسعة انطلقت في المحافظة قبل 10 أيام لجمع المساعدات للكورد في "روجافا" بسوريا، مؤكداً جمع مئات الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية، بالإضافة إلى مبالغ مالية تجاوزت المليار دينار.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز: "بدأنا في أربيل منذ يوم الخميس الماضي، حملة تبرعات بالتنسيق مع عدة جهات ومؤسسات، وقد استمرت لمدة 10 أيام"، معرباً عن شكره لجميع المشاركين والمنظمات التي ساهمت في إنجاح هذه المبادرة.

وأوضح أن "الخطة الأصلية كانت تقضي باستمرار الحملة لمدة 5 أيام فقط، إلا أنه وبسبب الإقبال الكبير من المتبرعين والتنسيق العالي مع مؤسسة (بارزاني الخيرية)، تقرر تمديدها لتختتم أعمالها ونشاطاتها مساء اليوم".

واستعرض خوشناو، خلال المؤتمر الأرقام التي أفرزتها الحملة، مبيناً أن "إجمالي المساعدات العينية بلغ 505 أطنان من المواد المختلفة، نُقلت عبر 126 شاحنة"، مشيراً إلى أن "هذه الشحنات ضمت 325 طناً من المواد الغذائية، و32 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية".

وفيما يخص التبرعات النقدية، أضاف محافظ أربيل، أن "حجم المبالغ المالية التي تم جمعها وصل إلى نحو مليار و700 مليون دينار عراقي".