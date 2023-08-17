استمرت 10 أيام.. مالية كوردستان تكشف تفاصيل زيارة وفد اتحادي لمنافذ الإقليم

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، عن تفاصيل زيارة وفد من ديوان الرقابة المالية الاتحادي، المنافذ الحدودية للإقليم، مؤكدة تقديم جميع التسهيلات لهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، هونر جمال، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز في السليمانية: "منذ 10 أيام يوجد وفد اتحادي من ديوان الرقابة المالية وذلك لمراجعة الحسابات المالية الخاصة بالمنافذ الحدودية".

وأضاف جمال، أن "وفد الرقابة المالية الاتحادية عقد اجتماعات عدة مع المديرية العامة للمحاسبة والجمارك والضرائب والميزانية وعدد من المديريات والوزارات في حكومة إقليم كوردستان"، مؤكداً "تقديم كل التسهيلات للوفد المالي، وعدم تسجيل أي مخالفة مالية في المنافذ الحدودية".

وبين أن "منذ عامين هناك تنسيق بين وزارة المالية وديوان الرقابة المالية وقد تم تقديم كافة البيانات الخاصة بالأمور المالية"، مؤكداً أن "بعد إقرار الموازنة الاتحادية للعام الحالي تم تقديم كل الحسابات المالية للرقابة المالية الاتحادية".

وفي سياق منفصل، أكد مدير منفذ برويز خان الدولي، عباس إسماعيل، خلال مؤتمر صحفي حضرته الوكالة، ورداً على بعض التهم التي قذفها أحد أعضاء مجلس محافظة السليمانية أمس خلال مقابلة تلفزيونية، أن "كل ما تحدث به العضو كان عارياً عن الصحة، ولم يتم تهريب النفط من ذلك المنفذ حسب إدعاء ذلك العضو".

وأشار مدير المنفذ، إلى أن "المنفذ سيقدم شكوى قضائية ضد العضو الذي قدم معلومات مضللة في احدى وسائل الإعلام وسيكون القضاء هو الفيصل في تلك الاتهامات".

وكان رئيس لجنة الطاقة والصناعة في مجلس محافظة السليمانية، كريم علي، وخلال مقابلة أجراها في قناة روداو الفضائية، تحدث عن شبهات فساد في منافذ كرميان، وتحديدا منفذ برويز خان، وتهريب النفط دون دفع الرسوم والضرائب، وقدم تسجيلات صوتية خلال البرنامج تؤكد ما تحدث به.