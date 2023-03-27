استمرار هطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة في كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، توقعات الطقس في محافظات الإقليم خلال 48 ساعة المقبلة.

‏وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "درجات الحرارة من المتوقع أن تشهد انخفاضا من 1-3 درجات خلال 48 ساعة المقبلة إضافة الى توقعات باستمرار هطول الأمطار بعد الظهر في عموم الإقليم خاصة في المناطق الجبلية".

واضاف البيان ان "درجات الحرارة المتوقعة خلال 48 ساعة القادمة ستكون في اربيل 20 درجة مئوية، السليمانية 14 درجة، دهوك 18 درجة، حلبجة 15درجة، سوران 14 درجة، كرميان 21 درجة، زاخو 18 درجة".