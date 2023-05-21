استمرار هطول الأمطار في محافظات كوردستان خلال الساعات المقبلة

شفق نيوز/ توقعت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان يوم الاحد استمرار هطول الامطار والأجواء الغائمة في الاقليم خلال الساعات المقبلة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا من 1-2 درجة خلال 48 ساعة المقبلة مع وجود سماء غائمة جزئيا وغائمة كليا في بعض الأحيان".

واضاف البيان؛ ان "من المتوقع أن تستمر موجة الأمطار حيث تكون الأمطار خفيفة وغزيرة في بعض الأحيان بالمناطق الجبلية و الجبلية الحدودية"، مشيرا الى ان "من المتوقع ان يشهد مركز مدينة اربيل امطارا خفيفة بينما ستشهد لعد مناطق السليمانية ودهوك أمطارا بعد الظهر وتكون الأمطار خفيفة على المناطق الجبلية في حلبجة".

واوضح البيان ان "درجات الحرارة المتوقعة خلال 48 ساعة المقبلة ستكون 33 في اربيل و 26 في السليمانية و25 في دهوك و30 في حلبجة و 31 في زاخو و 28 في سوران و 36 في كرميان".