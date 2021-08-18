استمرار عمل مؤسسات النظام السوري في ظل حكم الإدارة الذاتية

شفق نيوز/ يستمر عمل المؤسسات الخدمية التابعة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد منذ تسع سنوات في ظل حكم الإدارة الذاتية التي يقودها الكود في شمال وشرق سوريا.

المؤسسات الخدمية الحكومية التي مازلت تواصل عملها هي: المحكمة الشرعية - توثيق العقاري - القضاء العقاري- الارشاد الزراعي - الصحة - البلدية - دائرة النفوس - المالية - الفرن الآلي.

وقال علي علي موظف لدى النظام السوري لوكالة شفق نيوز، إن "المؤسسات العاملة لدى النظام السوري توقفت عن العمل لمدة ثلاثة أشهر فقط، في بداية استلام الادارة الذاتية وادارتها للمنطقة".

وتابع أن "الادارة الذاتية وضعت يدها على جميع المؤسسات التابعة للنظام السوري بتاريخ 19/7/2012 وتوقفت عن العمل مدة ثلاثة اشهر بعد توقيف جميع العاملين واجبارهم على العمل لديها".

وأضاف علي، "اعتقل حوالي 100 شخص عامل لدى الحكومة السورية، من قبل أسايش الادارة الذاتية، واطلق سراحهم بعد كتابتهم تعهدات شخصية باستمرارية العمل، فيما تم فصل العديد من قبل النظام السوري، بعد تعاقدهم مع الادارة الذاتية".

واوضح بأن "40 بالمئة من العاملين الحكوميين يعملون لدى الادارة الذاتية ايضاً ، ويتقاضون راتبين ، مثل مؤسسة الكهرباء ودائرة المياه ، والمشفى الوطني ، والبلدية ، والفرن الآلي ".

وأكد علي ان "اكثر فئة تضررت في ظل الأزمة والتغيرات التي حصلت في المؤسسات الحكومية ، هي العاملة في القطاع التربوي ، بعد إلغاء مناهج النظام السوري واستبدالها بمنهاج الادارة الذاتية ، فجميع المعلمين النظاميين إما تركوا ، او فصلوا من المهنة بحجة التدريس لدى الادارة الذاتية".

واشار إلى أن "استمرار عمل مؤسسات النظام السوري ، هو لحاجة المواطنين الماسة إليها"، مبينا أن "منطقة ديرك تضم 300 قرية، اي مايزيد عن 250 الف نسمة مستفيدين من هذه المؤسسات الخدمية، كدفتر العائلة والهوية الشخصية وعقود الزواج وملكية العقارات وغيرها".

يذكر إن العامل والموظف لدى الحكومة السورية يتقاضى أجر شهري مابين 50,000 - 65,000 ليرة سورية ، بينما يتقاضى موظف الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ما بين 270,000 - 350,000 ليرة سورية .