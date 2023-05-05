استمرار إضراب عمال النظافة والخدمات في مستشفيات "كلار" يتسبب بتكدس النفايات

شفق نيوز/ اكد مصدر حكومي في إدارة منطقة "كرميان" في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، استمرار إضراب عمال النظافة والخدمات في مستشفيات قضاء "كلار" بسبب مشاكل فنية ومالية.

ومنذ نحو شهرين، اضرب عمال الخدمات والنظافة في مستشفيات قضاء كلار بسبب عدم تجديد عقودهم من قبل شركة التنظيف الاهلية المتعاقدين معها الى جانب تأخر صرف رواتبهم.

واشار المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، إلى أن "أزمة موظفي الخدمات تسببت بانتشار وتكاثر النفايات في مستشفيات كلار في ظاهرة مرفوضة حضاريا واجتماعيا"، داعيا حكومة إقليم كوردستان وصحة كوردستان الى "التدخل وانهاء الازمة".

ويتجاوز عدد موظفي الخدمات 80 شخصا بحسب قائممقام كلار شهاب حاجي احمد الذي اكد في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، انتهاء أزمة منظفي المستشفيات بتدخل ادارة كلار وجهات حكومية من اقليم كوردستان الا ان الاضراب والأزمة ما تزالا قائمتين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اضراب موظفي الخدمات والتنظيف متواصل ولا زالت الازمة مع الشركة المتعاقدة مستمرة ولم يلقوا أي حلول ميدانية حتى الان".