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استمرار تفشي "القيئ والاسهال" في السليمانية.. نحو 400 إصابة خلال 12 ساعة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-15T20:34:40+0000
استمرار تفشي "القيئ والاسهال" في السليمانية.. نحو 400 إصابة خلال 12 ساعة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية صحة محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، ان الساعات 12 الماضية شهدت ادخال 384 شخصا الى المستشفى بسبب الإصابة بـ"القيء والإسهال".

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المرضى من قاطني مركز مدينة السليمانية"، مبينا ان "الماصبين توزعوا على ٤١ مريضا في مستشفى شار و١٩٧ مريضا في مستشفى الشهيد د.هيمن و٧٤ مريضا لمستشفى شورش و٧٢ لمستشفى الاطفال".

ونهاية ايار الماضي، اعلنت مديرية صحة محافظة السليمانية، عن انتشار موجة من الإسهال والقيء بين الأطفال تصل إلى 40٪ من الأطفال لأسباب مختلفة بينها الإصابة بجائحة كورونا، فيما قدمت مجموعة نصائح للوقاية منه.

وقدمت مديرية صحة السليمانية توصيات يجب اتباعها للوقاية من الإسهال وهي "غلي الماء ، قبل استخدامه للشرب، وتخزين الطعام في الثلاجة، وغسل الفواكه والخضروات جيداً قبل تناولها، وغسل يدي الاطفال بشكل متكرر ، خاصة بعد استخدام المرحاض، وتنظيف المراحيض والحمامات، وعدم استخدام المناشف والأكواب والملاعق بشكل مشترك، وتجنب تناول الطعام في الخارج ، وخاصة على العربات، وطهي اللحوم والأطعمة جيداً".

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