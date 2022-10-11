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استمرار تظاهرات طلبة جامعة "جرمو" في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-11T08:20:09+0000
استمرار تظاهرات طلبة جامعة "جرمو" في السليمانية

شفق نيوز/ تستمر ولليوم الثالث على التوالي احتجاجات طلبة جامعة "جرمو- Charmo-" في السليمانية، دون وجود ردود رسمية لمطالبهم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، إن على مدار الأيام الثلاثة الماضية قاطع طلبة عشرة أقسام في جامعة جرمو في قضاء جمجمال التابعة لمحافظة السليمانية قاعات الدراسة احتجاجا على عدم منح الخريجين منهم العناوين الوظيفية التي تحدد مكان تعيينهم أو مكان تخصصهم.

واضاف ان طلبة الجامعة تجمعوا صباح اليوم أمام رئاسة الجامعة بعدما قاموا يوم أمس بقطع الطريق الرابط محافظة السليمانية بمحافظة كركوك لمدة ساعات.

واشار الى ان طلبة الجامعة أكدوا استمرارهم بالتظاهر لحين أن تستجيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في كوردستان لمطالبهم والخاصة بتحديد عناوين وظيفيه لهم .

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