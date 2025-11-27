استمرار انقطاع الكهرباء في محافظات كوردستان بعد هجوم كورمور

شفق نيوز– السليمانية/ اربيل/ دهوك

ما تزال معظم مناطق محافظات إقليم كوردستان، (السليمانية وأربيل ودهوك)، تعيش منذ ليلة أمس على وقع انقطاع واسع في التيار الكهربائي، عقب الهجوم الذي استهدف حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال، والذي يُعد المغذّي الرئيس لمحطات إنتاج الكهرباء في الإقليم.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن الهجوم أدى إلى توقف جزء من إنتاج الغاز المجهّز لمحطات الكهرباء، ما انعكس مباشرة على ساعات التجهيز في المحافظات، وسط مخاوف من استمرار الأزمة خلال الأيام المقبلة في حال تأخر أعمال إصلاح الأضرار.

وتشير مصادر الكهرباء إلى أن استقرار التجهيز مرتبط بسرعة استكمال إصلاحات خط الغاز داخل الحقل، في وقت تعاني فيه مناطق عديدة من ساعات تجهيز محدودة، الأمر الذي أثار استياءً شعبياً واسعاً، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة خلال هذه الفترة.

من جانبها، أعلنت وزارة الكهرباء الاتحادية في بغداد، اليوم الخميس، فقدان 1200 ميغاواط من الطاقة الكهربائية إثر الهجوم الذي استهدف حقل كورمور الغازي في إقليم كوردستان.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد موسى في بيان إن "الهجوم على حقل كورمور أدى إلى توقف عقود شراء الطاقة من المحطات الاستثمارية في إقليم كوردستان، ما تسبب بفقدان نحو 1200 ميغاواط من منظومة الكهرباء".

وأضاف أن "فرق السيطرة في كهرباء الإقليم استنفرت جهودها لتفادي حدوث إطفاء عام، بعد تراجع إنتاج الكهرباء بمقدار 2600 ميغاواط نتيجة الهجوم الذي نُفّذ بواسطة طائرات مسيّرة".

وفي أول موقف رسمي، أدان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني "بأشد العبارات" الهجوم الذي استهدف الحقل، مؤكداً في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن “هذا الاعتداء الإرهابي يستهدف أمن الإقليم واقتصاده وقطاعه الحيوي للطاقة”.

وطالب بارزاني الحكومة الاتحادية بـ"الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة"، داعياً في الوقت ذاته الشركاء الأمريكيين والدوليين إلى “توفير الوسائل الدفاعية اللازمة لحماية البنية التحتية المدنية في إقليم كردستان”.

وشدد على أنه "لا يجوز السماح لأي جهة كانت بتكرار هذه الجرائم أو الإفلات من المحاسبة كما حصل في السابق".

وأدانت محافظة السليمانية، الهجوم على حقل كورمور ووصفته بأنه تهديد مباشر لأمن واقتصاد العراق والإقليم.

وأكد محافظ السليمانية، هاڤال أبو بكر، على ضرورة تحرك الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لحماية المواقع الحيوية، محذراً من أن غياب المحاسبة عن الهجمات السابقة واستمرار الخلافات الداخلية يفتح الباب أمام تكرار الاعتداءات ويهدد استقرار المواطنين.

صباح اليوم الخميس، أعلنت شركة "دانة غاز" الإماراتية أن حقل كورمور الغازي في إقليم كوردستان تعرّض لهجوم صاروخي، في حين كانت مصادر أمنية قد أشارت سابقاً إلى أن الهجوم نفّذ بواسطة طائرات مسيّرة.

من جانبها، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في بيان، أنّ حقل خورمور الغازي في السليمانية تعرّض عند الساعة الحادية عشرة والنصف من ليل الأربعاء (26 تشرين الثاني 2025) إلى استهداف ما أدى إلى اندلاع حريق في إحدى الخزانات الرئيسة داخل الحقل، من دون تسجيل خسائر بشرية، مع التأكيد على أنّ الهجوم يمثّل "عملاً إرهابياً خطيراً" يستهدف مصالح العراقيين ويعرقل جهود ترسيخ الاستقرار الأمني والاقتصادي.

وأشارت القيادة إلى أنّ الاعتداء ستكون له آثار سلبية على المنظومة الكهربائية، خصوصاً في أربيل والسليمانية، بفعل تأثر إمدادات الغاز المغذية لمحطات توليد الطاقة، وما يترتب على ذلك من أضرار في موارد البلاد ومصادر الطاقة.

ويعد حقل كورمور أحد أهم الحقول الغازية في اقليم كوردستان والعراق بشكل عام، وتديره شركة "دانة غاز" وشركاؤها، إذ يزوّد عبر شبكة أنابيب تمتد لنحو 180 كيلومتراً محطات توليد الكهرباء في جمجمال وبازيان وأربيل بطاقة تتجاوز ألفي ميغاواط، كما ارتفعت قدرته الإنتاجية خلال العامين الأخيرين إلى نحو 750 مليون قدم مكعب قياسي يومياً بعد إنجاز مشروع التوسعة "KM250"، ما جعله ركناً أساسياً في أمن الطاقة.