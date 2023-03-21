استمرار انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار في كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن توقعاتها للطقس خلال 48 ساعة المقبلة.

‏وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة انخفاضا من 2-4 درجات خلال 48 ساعة المقبلة إضافة إلى توقعات بهطول أمطار رعدية في عموم الاقليم".

واضافت ان "درجات الحرارة المتوقعة ستكون في سوران 14 درجة، وفي السليمانية وحلبجة 16 درجة، وفي دهوك وزاخو 17 درجة، وفي اربيل 18 درجة، وفي إدارة كرمان كرميان 22 درجة".