استمرار الهدنة والاسايش تسلم جثث قتلى للحكومة السورية

شفق نيوز/ سلمت قوات الأمن الداخلي (الاسايش) اليوم السبت ثلاثة جثث لقتلى قوات الدفاع الوطني إلى الحكومة السورية بمدينة القامشلي.

وكانت قوات الاسايش التابعة للإدارة الذاتية قد أعلنت، يوم الجمعة، عن وقف إطلاق النار في مدينة القامشلي شمال شرق لغاية صباح (اليوم) السبت بضمانة روسية.

وتشهد مدينة القامشلي منذ مساء الثلاثاء الماضي اشتباكات عنيفة بين قوات الاسايش التابعة للإدارة الذاتية وقوات الدفاع الوطني التابعة للحكومة السورية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز؛ إن المدينة لم تشهد أي اشتباكات بين قوات الدفاع الوطني والاسايش منذ ليلة أمس.

واوضح المراسل؛ ان الاجتماعات بين قادة قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية برعاية القوات الروسية مستمرة للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في المدينة.

واضاف ان قوات الاسايش تمكنت من السيطرة على معظم حي طي الذي يعتبر معقل قوات الدفاع الوطني.

وتسببت الاشتباكات بين الطرفين بفقدان طفل لحياته وإصابة عشرة مدنيين على الأقل.