استمرار القصف التركي وفصائلها الموالية على مناطق "قسد" شمال سوريا

شفق نيوز/ تتعرض منطقة ريف تل تمر شمال سوريا لقصف مستمر منذ قرابة 10 أيام من قبل الجيش التركي وفصائل المعارضة السورية الموالية لأنقرة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز؛ إن الجيش التركي وفصائل المعارضة استهدفوا خلال الـ 24 ساعة الماضية بأكثر من عشرين قذيفة هاون قرى تل دارة وأم الكيف في ريف تل تمر شمال الحسكة.

وأوضح المراسل إن جنديا من جيش الحكومة السورية أصيب بجروح خطيرة نقل إثرها إلى مشفى الشهيدة ليكرين في مدينة تل تمر.

وقتلت امرأة وطفل وأصيب 10 أشخاص آخرين على الأقل، مساء يوم الثلاثاء الماضي، في قصف عنيف للقوات التركية والفصائل السورية الموالية لها على بلدة زركان (أبو راسين) بريف الحسكة ذات الأكثرية الكوردية شمال شرقي سوريا.

وتسبب القصف التركي بنزوح معظم سكان بلدة زركان والقرى التابعة لها باتجاه مدينة الدرباسية والريف الجنوبي خلال الأسبوع الماضي.

ومنذ أكثر قرابة أسبوعين تتعرض منطقة تل تمر وزركان شمال الحسكة لقصف يومي من قبل القوات التركية والفصائل الموالية.

وقضى اتفاق روسي – إثر العملية العسكرية التركية في أكتوبر العام 2019 شمال سوريا بانتشار نقاط عسكرية لجيش الحكومة السورية على طول الخط الفاصل بين مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية والجيش التركي وفصائل المعارضة الموالية لأنقرة.