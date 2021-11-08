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استكمالاً لمبادرة "البارتي".. "اليكيتي" يبدأ مباحثات تكوين تكتل كوردي لتشكيل الحكومة العراقية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-08T09:04:34+0000
استكمالاً لمبادرة "البارتي".. "اليكيتي" يبدأ مباحثات تكوين تكتل كوردي لتشكيل الحكومة العراقية

شفق نيوز/ أجرى وفد من الاتحاد الوطني الكوردستاني- اليكيتي-، اليوم الاثنين، مباحثات مع حركة التغيير في مدينة السليمانية، بهدف لملمة البيت الكوردي في مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية إن الاتحاد الوطني الكوردستاني بحث مع حركة التغيير في مقر الأخر، تقوية موقع الكورد في بغداد وتوحيد الخطاب والموقف من اجل حماية مكاسب شعب كوردستان، نقلاً عن مصدر بالاتحاد.

وأضاف هنالك توجهات داخل الاتحاد الوطني لتقوية الخطط التي رسمها الحزب الديمقراطي الكوردستاني في تشكيل وفد كوردي يضم الأحزاب الكوردية كافة قبل التوجه إلى بغداد بما فيها الأحزاب الخاسرة.

وبين أن الاتحاد الوطني سيعقد اجتماعات أخرى مع باقي الأحزاب الكوردية خلال الأيام المقبلة.

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني- البارتي- الذي تحصل على 33 مقعداً برلمانياً قد أجرى لقاءات نهاية الشهر الماضي مع الأحزاب الكوردية لغرض تشكيل تحالف كوردي لخوض حوارات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بمشاركة جميع الأطراف الكوردية.

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