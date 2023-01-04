استقطاع 75 الف دينار من رواتب حرس حدود الإقليم ونائب يتساءل عن قانونية الإجراء (وثائق)

شفق نيوز/ كشف النائب عن محافظة السليمانية في مجلس النواب العراقي، سوران عمر، يوم الاربعاء، أن قيادة حرس حدود المنطقة الأولى استقطعت مبلغ 75 ألف دينار من رواتب منتسبيها في إقليم كوردستان، دون مبرر قانوني.

وقال عمر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه بحسب الكتاب رقم 8/20/1421 بتاريخ 28/12/2022 قامت قيادة حرس حدود المنطقة الأولى باستقطاع 75 ألف دينار من راتب كل ضابط ومنتسب وموظف في حرس الحدود لشهر كانون الاول/ ديسمبر الماضي، بسبب العجز في الموازنة.

واعتبر النائب ان "لا أحد لديه سلطة قطع رواتب الضباط والموظفين"، مؤكدا انه وجه كتاباً لوزير الداخلية الاتحادي لبيان اسباب قطع الراتب ومدى معلوماته عن هذا الاستقطاع غير قانوني.