استقطاع 3% من الرواتب على طاولة وفد من المالية الاتحادية في أربيل

شفق نيوز – أربيل

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، استقطاع 3% من رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم اعتباراً من شهر حزيران/يونيو الجاري بناء على طلب من وزارة المالية الاتحادية.

جاء ذلك خلال اجتماع وفد من وزارة المالية الاتحادية برئاسة المدير العام لصندوق التقاعد العراقي، حيدر جاسم، مع وزارة المالية والاقتصاد في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وذكر بيان لوزارة المالية الكوردستانية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاجتماع تم بحضور مستشار الوزارة هاوري كمال، والمدير العام للحسابات كوفان تحسين، والمدير العام للموازنة أبو بكر علي، وتم خلاله بحث موضوع استقطاع 3% من رواتب الموظفين والمتقاعدين في الإقليم على أساس تنفيذ قانون التقاعد العراقي الموحد".

وتابع، أنه "بناءً على طلب وزارة المالية الاتحادية سيتم الاستقطاع من تاريخ (1 كانون الثاني/ يناير 2014) لغاية (30 حزيران/ يونيو 2024)، ويتم استعادته وفق أقساط شهرية ابتداء من تاريخ (1 حزيران/ يونيو 2025)".

وفي جانب آخر من الاجتماع، أوضح البيان، أنه "تمت مناقشة مسألة تقاعد قوات البيشمركة وكيفية احتساب خدمتها ورواتبها في إطار قانون التقاعد الموحد في العراق".

وذكر البيان، أن "الوزارة كانت قامت في 13 أيار/ مايو الماضي بتوجيه دعوة رسمية إلى رئيس هيئة التقاعد الوطنية والمدير العام لصندوق تقاعد الموظفين العراقي بهدف الاجتماع والتباحث بشأن معالجة المشكلات الخاصة بالمتقاعدين في إقليم كوردستان".

هذا وأعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، في وقت سابق من اليوم، تسليم وزارة المالية الاتحادية قائمة رواتب شهر حزيران/ يونيو الجاري.

وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان، وجّه اليوم الأربعاء، وزارتي المالية والاقتصاد والثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، بمواصلة حواراتهما مع الحكومة الاتحادية، سعياً للتوصل إلى تفاهم مشترك لحل مشكلة الرواتب في أقرب وقت، وبينما أكد المجلس أن الإقليم أوفى بالتزاماته، شدد على ضرورة تحييد هذا الملف عن أي خلافات سياسية بين الجانبين.

هذا ويدخل موظفو ومتقاعدو إقليم كوردستان، الأربعاء، يومهم الـ42 دون استلام رواتب شهر أيار/ مايو 2025، وسط غياب أي مؤشرات حكومية حاسمة بشأن التمويل من بغداد أو التوزيع من موارد الإقليم.

وكانت وزارة المالية الاتحادية قد حولت رواتب شهر نيسان/ أبريل في 13 أيار الماضي، بينما قامت وزارة المالية في الإقليم بتوزيعها خلال أربعة أيام فقط، ومنذ ذلك التاريخ، لم يتم تمويل أو صرف رواتب شهر أيار، رغم حلول عيد الأضحى وازدياد الضغط المعيشي على المواطنين.

وكان معلمو محافظة السليمانية قد أعلنوا نيتهم الخروج في تظاهرات اليوم الأربعاء، احتجاجاً على تأخر الرواتب، لكن اللجنة الأمنية العليا في المحافظة دعت عبر بيان رسمي المواطنين إلى تأجيل التظاهرات نظراً للأوضاع غير المستقرة في المنطقة.