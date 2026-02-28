استقرار نسبي في أسواق السليمانية.. وخبير مالي يطمئن بمحدودية التأثيرات الخارجية (صور)

شفق نيوز- السليمانية

تشهد أسواق مدينة السليمانية بإقليم كوردستان، مع بدء الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل اليوم السبت، استقراراً نسبياً وفق ما رصده مراسل وكالة شفق نيوز في المدينة، في حين طمأن خبير مالي بأن التأثيرات الخارجية ستكون محدودة على سعر الصرف في الأسواق العراقية.

حيث أكد الخبير المالي شوان محمد، أن التقلبات المسجلة في أسعار الصرف تبقى ضمن الإطار الطبيعي ولا تستدعي القلق، مشيراً إلى أن الأسواق العراقية تتعامل بهدوء مع التطورات الإقليمية.

وقال محمد في تصريح خاص لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "سعر صرف الدولار في أسواق السليمانية وبعض المحافظات العراقية بلغ اليوم 156 ألفاً و500 دينار لكل 100 دولار أميركي"، لافتاً إلى أن هذا الارتفاع "يُعد محدوداً ومفهوماً في ظل أجواء التوتر السياسي والعسكري في المنطقة".

وأوضح أن "السوق العراقية تعتمد بصورة رئيسية على معطيات داخلية تتعلق بالسياسة النقدية والاستقرار المالي، وهو ما يجعل التأثيرات الخارجية آنية ومؤقتة".

وأضاف أن "هذه التحركات في أسعار الصرف لا تعني وجود أزمة مالية، بل تأتي في سياق التذبذب الطبيعي الذي تشهده الأسواق عند حدوث أزمات إقليمية"، داعياً المواطنين إلى "عدم الانجرار وراء الشائعات أو اتخاذ قرارات متسرعة في البيع والشراء".

وختم بالقول إن "المؤشرات الحالية لا تدل على قفزات كبيرة أو اضطرابات طويلة الأمد في السوق العراقية، ومن المتوقع أن تعود الأسعار إلى مستوياتها المستقرة خلال الفترة المقبلة".