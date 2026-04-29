استقبال رسمي لرئيس إقليم كوردستان في الإمارات

شفق نيوز- أربيل

وصل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الأربعاء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية للقاء المسؤولين في البلد الخليجي والتباحث بعدد من القضايا.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، إن طائرة رئيس الإقليم حطت في مطار أبو ظبي وكان في استقباله مستشار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن حمد آل نهيان.

ووفقاً للبيان سيلتقي بارزاني برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للتباحث في العلاقات والتعاون المشترك للإمارات مع العراق وإقليم كردستان، وآخر المستجدات في المنطقة.

كما سيتضمن اللقاء مناقشة آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، ولا سيما في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة وملفات أمن الطاقة.