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استقالة 12 عضوا من برلمان كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-06T09:27:19+0000
استقالة 12 عضوا من برلمان كوردستان

شفق نيوز/ أعلن 12 عضوا في برلمان كوردستان، يوم الأحد، استقالتهم احتجاجاً على تمديد العمر التشريعي للدورة البرلمانية الحالية.

والبرلمانيون المستقيلون هم من: كتلة جماعة العدل الكوردستانية (الجماعة الاسلامية الكوردستانية سابقا)، وأعضاء من كتلة التغيير، ومن كتلة حراك الجيل الجديد إضافة إلى برلمانيين مستقلين.

وقال رئيس كتلة جماعة العدل الكوردستانية عبد الستار مجيد في مؤتمر صحفي عقده مع أولئك الأعضاء المستقلين في مبنى البرلمان اليوم، إن هؤلاء النواب أعربوا عن موقفهم سابقا بأنهم ضد التمديد غير القانوني لعمر برلمان كوردستان.

ويُصادف اليوم السادس من شهر تشرين الثاني/نوفمبر انتهاء عمر الدورة التشريعية الخامسة لبرلمان كوردستان.

وأضاف انه "قررنا نحن البرلمانيين الـ12 الاستقالة ومقاطعة هذا العمل غير القانوني الذي تمارسه السلطة في الإقليم"، مردفا بالقول "اننا سنعمل سوية في مواصلة الضغط لإجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت ممكن".

وكانت كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني في برلمان كوردستان قد أعلنت مطلع شهر تشرين الثاني الجاري، عن تقديم أعضائها إستقالة جماعية وذلك احتجاجا على تمديد عمر البرلمان للدورة الحالية، وعدم المضي في عقد الجلسات بعد ذلك.

و صادق برلمان كوردستان في جلسة عقدها في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي على تمديد عمره التشريعي لأكثر من عام بعد الإخفاق في إجراء الانتخابات في الإقليم بموعدها المحدد.

وكانت كل من كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وكتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير قد قدموا مطلع الشهر الماضي طلبا رسميا إلى رئاسة برلمان الإقليم لتمديد عمر الدورة البرلمانية الحالية.

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