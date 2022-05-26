استقالة وزير الثروات الطبيعية في حكومة كوردستان لاسباب صحية

شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، استقالة وزير الثروات الطبيعية كمال الاتروشي لاسباب "صحية".

وقالت مكتب رئيس وزراء حكومة اقليم كوردستان، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "في السابق لم تكن الحالة الصحية للدكتور كمال الأتروشي وزير الثروات الطبيعية مستقرة ولذلك فقد أخذ إجازة عدة مرات لتلقي العلاج"، مبينة أنه "يخطط الآن للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج وستستغرق عملية العلاج المزيد من الوقت، لهذا السبب، قدم استقالته طواعية إلى رئيس الوزراء".

وأضاف "حتى لا يكون له تأثير سلبي على شؤون الوزارة، قبل رئيس مجلس الوزراء استقالته وقرر استمراره كمستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة بحسب قدرته وحالته الصحية"، مؤكدا أنه "في نفس الوقت عين السيد كمال محمد صالح وزير الكهرباء وزيرا للموارد الطبيعية".