استقالة مسؤول محلي من منصبه في محافظة بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، بإستقالة قائممقام قضاء سيد صادق التابع لمحافظة من منصبه وسط وجود روايتين لأسباب الاستقالة .

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ، إن قائممقام سيد صادق دياري رفيق قدم استقالته من منصبه بسبب استياء المواطنين من ردائة مستوى الخدمات ونقص الكهرباء والنفط وعدم استجابات الجهات مع مطالب المواطنين .

واضاف المصدر ان الرواية الثانية للاستقالة هي أن رفيق قد تم تكليفه لمنصب نائب رئيس مجلس الخدمة في إقليم كوردستان لذلك قدم استقالته من منصبه .

وكان عدد من الناشطين خلال الايام الأخيرة قد طالبوا باستقالة القائمقام على خلفية تردي واقع الخدمات في القضاء .