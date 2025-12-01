استقالة قيادي رفيع في الاتحاد الوطني الكوردستاني

شفق نيوز- السليمانية

أعلن المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الاثنين، استقالة أحد أبرز قيادييه، وهو شالاو علي عسكري، بعد مسيرة امتدت نحو 49 عاماً داخل صفوف الحزب، دون الكشف عن الأسباب الحقيقية التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار.

وذكر المكتب السياسي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن عسكري قدّم استقالته من عضوية المكتب السياسي بإرادته، مؤكداً أنه سيواصل دعمه للاتحاد الوطني والعمل من أجل مبادئه خارج الأطر التنظيمية والحزبية الرسمية.

ونقل البيان عن رئيس الحزب بافل جلال طالباني أشادته بخطوة القيادي المستقيل، مؤكداً أن "مشهد تنحي مسؤولين رفيعين في الشرق الأوسط نادر الحدوث"، واصفا قرار عسكري بأنه "نموذج للقائد النزيه والوطني. كما أثنى على مسيرته الطويلة في النضال وتضحياته وعطاء عائلته".

وتبقى خلفيات الاستقالة غير واضحة، وسط تساؤلات بشأن ما إذا كانت مرتبطة بتطورات داخلية يشهدها الحزب أو بقرار شخصي بحت.