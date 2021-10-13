استقالة قيادة حركة التغيير بعد تحصلها صفر مقاعد في الانتخابات العراقية

شفق نيوز/ أعلنت قيادة حركة التغيير الكوردية، مساء اليوم الاربعاء، عن استقالتها من إدارة الحركة وتحملها مسؤولية عدم الفوز بالانتخابات البرلمانية العراقية.

وقالت الحركة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، ان "خلية الادارة في حركة التغيير قررت تحمل المسؤولية وتقديم الاستقالة وفي نفس الوقت تشكيل هيئة مؤقتة لإدارة الحركة".

من جانبه، أكد القيادي في الحركة فاخر محمد، لوكالة شفق نيوز، أن حتى المنسق العام للحركة (الرئيس) عمر سيد علي، سوف يقدم استقالته".

وأضاف "هناك مطالبات بانسحاب ممثلي الحركة من حكومة اقليم كوردستان والحكومة المحلية في محافظة السليمانية"، مشيرا الى انه "بعد تشكيل هيئة مؤقتة لإدارة الحركة سنبحث هذه القضايا".

يشار إلى أن حركة التغيير الكوردية خاضت الانتخابات البرلمانية مع الاتحاد الوطني الكوردستاني ضمن "تحالف كوردستان" والذي فاز بـ16 مقعداً جميعها لمرشحي الاتحاد الوطني.