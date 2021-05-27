استقالة قاض من منصبه في اربيل احتجاجا على استقطاع رواتب الموظفين

شفق نيوز/ قدّم القاضي في محكمة أربيل گوران البرزنجي يوم الخميس إستقالته من منصبه إلى مجلس القضاء الأعلى في إقليم كوردستان احتجاجا على استمرار استقطاع نسبة من رواتب الموظفين العاملين في القطاع العام .

وقال القاضي البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، قدمت الاستقالة من منصبي الى مجلس القضاء، وانا حاليا أنتظر ردهم بقبولها.

وعن تقديم استقالته قال القاضي: إن السبب يعود إلى استمرار حكومة الإقليم بإستقطاع رواتب الموظفين، وكما أعلنت في السابق أنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه فإنني سأستقيل وقد وفيت بما وعدت اليوم، مردفا بالقول إن الحكومة وزعت الرواتب اليوم بنفس الاستقطاع.

وتابع بالقول: نحن سنواصل الضغوط المدنية لغرض ان تعالج حكومة الإقليم مسألة رواتب الموظفين وتحسن الواقع المعيشي للمواطنين، ونحن نعتقد أن الإيرادات المالية المتوفرة يمكنها تأمين رواتب الموظفين كاملة.