استغلا أيام التعداد.. شرطة اربيل تطيح بلصين سرقا مبلغا ماليا كبيرا

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الشرطة في اربيل، يوم الاثنين، القبض على شخصين بتهمة سرقة مبلغ مالي كبير في ايام التعداد السكاني.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "قوات الشرطة قبضت على شخصين باسم (أ، ك، ي) و(م، ف،) قاموا قاما بسرقة مبلغ 41 مليون دينار عراقي و66700 دولار أمريكي داخل مخزنين للمواد الغذائية".

وأضاف البيان؛ أن "المتهمين ارتكبا الجريمة في عطلة التعداد السكاني مستغلين الشوارع الفارغة لتنفيذ هذه الجريمة".