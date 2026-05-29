استعراض "خطير".. شاب كوردي يحمل طنين دون مساعدة في كرميان

شفق نيوز- إدارة كرميان

شهدت مدينة كلار في إدارة كرميان المستقلة التابعة لإقليم كوردستان، يوم الجمعة، مغامرة غير مألوفة نفذها شاب من أهالي المنطقة، بعدما أقدم على وضع كمية كبيرة من أكياس الإسمنت فوق جسده في استعراض أثار دهشة الأهالي.

وقال أحد الشهود ويدعى محمد آكو كلاري، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الشاب فرهاد (30 عاماً) أقدم على مغامرة غير مسبوقة وتحدٍ لافت أمام عدد من المواطنين في سوق مزادخانه الخاص ببيع الأثاث والأغراض المستخدمة، حيث حمل على جسده 20 كيساً من الإسمنت يبلغ وزنها الإجمالي طنين".

وأضاف أن "المغامرة نُفذت وسط أجواء من الحماس والقلق في الوقت ذاته، خشية تعرض الشاب لإصابات خطيرة نتيجة الوزن الكبير الموضوع فوق جسده"، مبيناً أن "الشاب تمكن من إكمال التحدي دون أي إصابات ظاهرة".

وأشار إلى أن عدداً من الحاضرين أبدوا استغرابهم من قدرة الشاب على تحمل هذا الوزن الكبير، فيما دعا آخرون إلى عدم تكرار مثل هذه المغامرات لما قد تشكله من مخاطر صحية وجسدية خطيرة.