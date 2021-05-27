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استعداد أمريكي لإقامة مشاريع كهربائية في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-27T18:48:11+0000
استعداد أمريكي لإقامة مشاريع كهربائية في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ ابدت الولايات المتحدة الامريكية، اليوم الخميس، استعدادها للمشاركة في تنفيذ عدد من المشاريع الكهربائية "المهمة" عبر القروض في اقليم كوردستان.

وجاء في بيان لوزارة الكهرباء في حكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان الوزير كمال محمد التقى قنصل القسم الاقتصادي في القنصلية الامريكية العامة في الاقليم ليزا بودونلي التي جددت دعم بلادها لحكومة وشعب كوردستان، مبدية استعداد بلادها للمشاركة في تنفيذ عدد من المشاريع الكهربيائية المهمة على شكل قروض في اقليم كوردستان.  

واضاف البيان ان وزير الكهرباء في حكومة الاقليم من جهته عبر عن استعداد وزارته لتقديم كل التسهيلات الممكنة والتعاون مع الشركات الامريكية لتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية من بينها محطات 400kv وتنفيذ مشروع انتاج الكهرباء عن طريق الاستفادة من الغاز المصاحب في الحقول النفطية واهمية مد انبوب غازي لمحطة 1000 ميغاواط كهرباء كواشي في محافظة دهوك والعديد من المشاريع الاخرى.

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