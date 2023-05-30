استعدادا لأمراض الصيف.. الصحة العالمية تزود السليمانية بمستلزمات طبية

شفق نيوز/ اعلنت المديرية العامة لصحة السليمانية اليوم الثلاثاء، أن منظمة الصحة العالمية (WHO) وفرت الأدوية والمستلزمات الطبية للمحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن منظمة الصحة العالمية قدمت بعض الأدوية والمستلزمات الطبية والمخبرية الى مديرية صحة السليمانية استعدادًا لانتشار محتمل لأمراض الإسهال والكوليرا في فصل الصيف.

واضاف البيان انه تم تسليم الأدوية والمستلزمات الطبية من منظمة الصحة العالمية إلى مديرية الصحة في السليمانية والتي تضمنت (150) مجموعة علاجات الكوليرا و (3) مجموعات من المستلزمات اللوجستية والمخبرية.