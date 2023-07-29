استعداداً للانتخابات.. دهوك تتصدر المحافظات العراقية في التسجيل البايومتري

شفق نيوز / أعلن مكتب دهوك للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم السبت، مجيء المحافظة في المرتبة الأولى من حيث التسجيل البايومتري.

وأوضح مدير المكتب خالد عباس، لوكالة شفق نيوز، أن "نسبة المسجلين وصلت إلى 76% بتسجيل 887 ألفاً و110 أشخاص، في السجل البايومتري للناخبين".

وأضاف عباس، أن "بهذه الحصيلة، تصبح دهوك الأولى على المحافظات العراقية الأخرى، من حيث التسجيل البايومتري"، منوهاً إلى أن "97% من الناخبين المسجلين، تسلموا بطاقاتهم الانتخابية".

ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات والأقضية في 18 كانون الأول 2023، بحسب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.