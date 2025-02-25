استعداداً لرمضان.. إغلاق "محال المشروبات" وتشديد الرقابة على الأسواق في كلار

استعداداً لرمضان.. إغلاق "محال المشروبات" وتشديد الرقابة على الأسواق في كلار
شفق نيوز/ اتخذت
قائممقامية قضاء كلار العديد من الإجراءات التنظيمية والأمنية استعداداً لشهر
رمضان، اذ تضمنت إغلاق محال بيع المشروبات الكحولية مع تشديد الرقابة على
الأسواق لمنع ارتفاع الأسعار.
وبحسب بيان صادر
عن قائممقامية كلار، ورد لوكالة شفق نيوز، جاء هذا التحرك بعد اجتماع عُقد صباح
اليوم الثلاثاء (25 شباط 2025) في مبنى القائممقامية، بحضور ممثلين عن الشرطة،
الأسايش، المرور، والصحة، إلى جانب الجهات الرقابية والبيطرية.
وأشار عارف
عادل، قائممقام كلار، خلال الاجتماع، إلى "ضرورة تكثيف الجولات الرقابية في
الأسواق، ومنع أي محاولات لرفع الأسعار أو بيع مواد غذائية غير صالحة
للاستهلاك، بالتنسيق مع الجهات المختصة".
كما أُقر
الاجتماع، بحسب البيان، إغلاق محال بيع المشروبات الكحولية طيلة شهر رمضان،
بالإضافة إلى تشكيل فرق أمنية مشتركة من الشرطة والأمن والمرور، لضمان تنظيم
حركة الأسواق وحماية المواطنين من أي خروقات أمنية أو تجاوزات.
وتابع البيان،
"من بين القرارات التي تم اتخاذها، تكثيف انتشار قوات المرور داخل المدينة
لتنظيم حركة السير، خاصة مع ازدياد النشاط التجاري والاستهلاكي خلال رمضان، إلى
جانب تخصيص فرق لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار الرسمية، ومنع التلاعب أو
الاحتكار".
أضاف البيان،
أن "اللجان المشتركة ستنفذ حملات تفتيش مستمرة على الأسواق والمحال
التجارية، لرصد أي تجاوزات تتعلق بالأسعار أو جودة السلع المعروضة، مع اتخاذ
إجراءات صارمة بحق المخالفين".
وختم بيان
القائممقامية، بالتأكيد على أن "هذه التدابير تهدف إلى توفير بيئة أكثر
استقراراً خلال رمضان، وضمان عدم استغلال حاجة المواطنين من قبل بعض التجار"،
داعية الجميع إلى "التعاون لإنجاح هذه الخطة وحماية الأمن الغذائي
والاجتماعي في القضاء".