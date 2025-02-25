استعداداً لرمضان.. إغلاق "محال المشروبات" وتشديد الرقابة على الأسواق في كلار

شفق نيوز/ اتخذت قائممقامية قضاء كلار العديد من الإجراءات التنظيمية والأمنية استعداداً لشهر رمضان، اذ تضمنت إغلاق محال بيع المشروبات الكحولية مع تشديد الرقابة على الأسواق لمنع ارتفاع الأسعار.

وبحسب بيان صادر عن قائممقامية كلار، ورد لوكالة شفق نيوز، جاء هذا التحرك بعد اجتماع عُقد صباح اليوم الثلاثاء (25 شباط 2025) في مبنى القائممقامية، بحضور ممثلين عن الشرطة، الأسايش، المرور، والصحة، إلى جانب الجهات الرقابية والبيطرية.

وأشار عارف عادل، قائممقام كلار، خلال الاجتماع، إلى "ضرورة تكثيف الجولات الرقابية في الأسواق، ومنع أي محاولات لرفع الأسعار أو بيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، بالتنسيق مع الجهات المختصة".

كما أُقر الاجتماع، بحسب البيان، إغلاق محال بيع المشروبات الكحولية طيلة شهر رمضان، بالإضافة إلى تشكيل فرق أمنية مشتركة من الشرطة والأمن والمرور، لضمان تنظيم حركة الأسواق وحماية المواطنين من أي خروقات أمنية أو تجاوزات.

وتابع البيان، "من بين القرارات التي تم اتخاذها، تكثيف انتشار قوات المرور داخل المدينة لتنظيم حركة السير، خاصة مع ازدياد النشاط التجاري والاستهلاكي خلال رمضان، إلى جانب تخصيص فرق لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار الرسمية، ومنع التلاعب أو الاحتكار".

أضاف البيان، أن "اللجان المشتركة ستنفذ حملات تفتيش مستمرة على الأسواق والمحال التجارية، لرصد أي تجاوزات تتعلق بالأسعار أو جودة السلع المعروضة، مع اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين".

وختم بيان القائممقامية، بالتأكيد على أن "هذه التدابير تهدف إلى توفير بيئة أكثر استقراراً خلال رمضان، وضمان عدم استغلال حاجة المواطنين من قبل بعض التجار"، داعية الجميع إلى "التعاون لإنجاح هذه الخطة وحماية الأمن الغذائي والاجتماعي في القضاء".