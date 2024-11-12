استعدادا لدورته الجديدة.. برلمان كوردستان ينشر دليل التعريف بنوابه

شفق نيوز/ نشر برلمان إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، الدليل البرلماني للنواب الجدد، استعداداً لدورته الجديدة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز؛ إن مركز البحوث في برلمان اقليم كوردستان نشر عشرة كتيبات كدليل برلماني للنواب الجدد وذلك استعدادا للدورة التشريعية السادسة.

وقال رئيس مركز البحوث في البرلمان فؤاد أحمد، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز إن "المركز قام بتحضير عشرة كتيبات كدليل برلماني للنواب الجدد حيث أن نسبة النواب الجدد في كل دورة تتجاوز الثمانين بالمئة وهنا يجب أن يكون هناك دليل لتعريفهم بمهامهم".

وأضاف أن "الكتيبات تغطي جميع جوانب العمل البرلماني من مختلف النواحي والنظام الداخلي وغيره من المسائل المتعلقة بعمل نائب البرلمان".