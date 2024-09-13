استعداداً لانتخابات برلمان كوردستان.. اختبار النقل الإلكتروني لنتائج التصويت في السليمانية

شفق نيوز/ أجرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في السليمانية، يوم الجمعة، أول اختبار لعملية النقل الإلكتروني لنتائج التصويت في عدد من مراكز الاقتراع، استعداداً لانتخابات برلمان إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن مجموعة من الفنيين المختصين إلى جانب ممثلين عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أشرفوا على العملية، حيث تم اختبار آليات نقل البيانات إلكترونياً من مراكز الاقتراع إلى غرفة العمليات المركزية.

وأشار إلى أن هذه الاختبارات تعد جزءاً من التحضيرات لضمان سلاسة وشفافية العملية الانتخابية، مضيفاً أن النظام الإلكتروني سيعتمد على تقنيات متطورة لتجنب أي أخطاء أو تأخيرات في إعلان النتائج.

وبين مراسلنا أنه من المتوقع أن تساهم هذه الاختبارات في تعزيز ثقة المواطنين بنزاهة العملية الانتخابية وضمان شفافية النتائج.

ومع اقتراب موعد الدورة السادسة لانتخابات برلمان إقليم كوردستان، تعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على اتخاذ التدابير اللازمة كافة لضمان سير العملية الانتخابية بانتظام وشفافية.

ويُعد اختبار البث الإلكتروني لنتائج التصويت أحد هذه التدابير، حيث يسعى إلى تعزيز مصداقية العملية الانتخابية وضمان سرعة ودقة إعلان النتائج فور انتهاء عملية الاقتراع.

ويأتي هذا التوجه نحو البث الإلكتروني في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده الإقليم، والرغبة في تسهيل عملية نقل النتائج وتقليل احتمالية حدوث أخطاء بشرية أو تأخير في الإعلان.

ويُعد هذا النظام جزءاً من الإصلاحات التي تسعى الجهات المسؤولة إلى تنفيذها لضمان انتخابات نزيهة وشفافة تعكس إرادة الناخبين بشكل دقيق.

كما يهدف إلى تحسين الثقة بين المواطنين والعملية الانتخابية، خاصة في ظل التحديات التي قد تواجه الانتخابات من حيث تنظيمها في ظل ظروف سياسية واقتصادية معقدة.