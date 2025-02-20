استعدادا لاغلاق 1000 بئر .. ربط مشروع طوارئ ماء اربيل

شفق نيوز/ اعلنت وزارة البلديات والسياحة في إقليم كوردستان، يوم الخميس، أن مشروع طوارئ ماء أربيل سيتم إنجازه نهاية العام الجاري.

وقال مدير مديرية عام الماء والمجاري في الوزارة آري أحمد لوكالة شفق نيوز، إن المشروع بدأ العمل به العام الماضي، ووصل إلى مدينة أربيل بطول 70 كيلومتراً عبر أربعة خطوط ناقلة تتصل بالشبكات المحلية بطول 460 كيلومتراً.

وأوضح أن، المشروع سيدور حول دوائر الشوارع التي يبلغ طولها 120 مترا و150 مترا ومن ثم يصل إلى الأحياء والمجمعات السكنية والأقضية والنواحي في أنحاء أربيل كافة، مشيرا الى أنه سيتم بناء خمسة خزانات لإعادة تدوير المياه، وتخصيص ما مجموعه 25 مليار دينار لمشروع ربط الشبكة.

وتابع أحمد بالقول إنه خلال عام سيتم الانتهاء من المشروع، وستصل المياه إلى الأحياء، ويستفيد منه 248 ألف مشترك بشبكات المياه، منوها الى أنه سيتم إغلاق 1000 بئر للمياه الجوفية عند الانتهاء من المشروع.

وتواجه اربيل عاصمة اقليم كوردستان العراق وتحديدا في فصل الصيف شحة في المياه لأسباب منها الجفاف الذي ضرب المنطقة خلال السنوات الاخيرة الماضية اضافة الى قلة السدود والبرك لخزن المياه والتوسع بالمشاريع السكنية في المدينة، ومؤخرا شرعت حكومة الإقليم بالبدء وإنجاز عدة مشاريع لتفادي أزمات نقص المياه التي تشهدها أحياء ومناطق اربيل.

يشار إلى أن محافظة أربيل تعتمد بنسبة 35% على مياه العيون والأنهار الجارية، وبنسبة 65% على المياه الجوفية.