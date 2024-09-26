استعدادات مبكرة في دهوك لـ"تدفئة" مخيمات النازحين (صور)

شفق نيوز/ باشرت دائرة الهجرة والمهجرين في دهوك، يوم الخميس، باستعدادات مبكرة لفصل الشتاء في مخيمات النازحين المنتشرة في أنحاء المحافظة.

وقال مدير الدائرة ديان جعفر، لوكالة شفق نيوز، إن "الدائرة تقدمت بطلب رسمي إلى الجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان لتوفير مادة النفط الأبيض اللازمة لتأمين التدفئة للنازحين استعداداً للأجواء الباردة التي تزداد قسوة في الشتاء".

وأشار إلى أن "الدائرة شكلت فرقاً جوالة لتفقد المخيمات وإعداد تقارير مفصلة عن المشاكل التي يعاني منها النازحون خاصة تلك المتعلقة بفصل الشتاء".

وبين أن "هذه الفرق تعمل أيضاً على إيجاد حلول وقائية لتفادي الفيضانات والسيول التي قد تحدث خلال الشتاء"، مشدداً على "ضرورة ضمان سلامة النازحين من أي كوارث محتملة".

وأوضح جعفر أن "تسعة آلاف عائلة كانت قد عادت إلى سنجار خلال العام الحالي ضمن برنامج العودة الذي تنظمه منظمة (أي أو أم) ومع ذلك فإن عدداً من العوائل لم تتمكن من العودة لمناطق سكناها الأصلية وهي تعيش داخل المخيمات وخارجها في دهوك".

وأكد أن "عمليات العودة متوقفة في الوقت الحالي في ظل استمرار المفاوضات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لإيجاد حلول دائمة لإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية".

من جانبه، تحدث أحد النازحين في مخيم شاريا، عن معاناتهم خلال فصل الشتاء، قائلاً لوكالة شفق نيوز، إن "الشتاء هنا لا يرحم فالأمطار الغزيرة والسيول تجعل حياتنا كابوساً والمخيمات لا تحتمل الظروف الجوية القاسية".

وتابع "نحن نضطر للبقاء داخل الخيام الممزقة التي لا توفر الحماية الكافية من البرد ونفتقر للتدفئة، والكهرباء تنقطع بشكل مستمر وأحياناً نقضي أياماً كاملة بدون أي وسيلة تدفئة وكل ما نأمله هو أن يتم توفير النفط الأبيض في الوقت المناسب هذا العام حتى نتمكن من تجاوز هذه الفترة الصعبة".

تجدر الإشارة إلى أن محافظة دهوك تستضيف نحو 22 ألف عائلة نازحة تعيش داخل المخيمات في حين أن 36 ألف عائلة أخرى تعيش خارج المخيمات في ظروف لا تقل صعوبة.