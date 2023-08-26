استعدادات كبيرة لاستقبال الزوار الإيرانيين في أربيل.. ومحافظها: تجربة جديدة ناجحة (صور)

شفق نيوز/ استقبلت محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، عشرات القوافل من الزوار الإيرانيين الذين جاءوا للمشاركة في الزيارة الأربعينية.

وقال محافظ أربيل، أوميد خوشناو، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "هذه التجرية جديدة بالنسبة لحكومة الإقليم وقد حققنا نجاحاً فيها حيث تم تشكيل لجان حكومية لإنجاح هذه العملية".

وأكد أن "السلطات المحلية في أربيل فتحت أربع محطات لاستقبال الزوار وسيتم تقديم التسهيلات كافة لهم حتى عبور آخر نقطة تابعة لحكومة إقليم كوردستان".

من جانبه قال شوان محمد رئيس مجلس إدارة شركة "گلياوة" التي تشرف على توزيع الطعام للزوار، في تصريح لوكالة شفق نيوز "نقوم بالتنسيق مع مؤسسة بارزاني الخيرية لتوزيع الطعام للزوار القادمين من إيران ونحن مستمرون في هذه العملية حتى انتهائها حيث أنها الأكبر هذا العام".

بدوره قال الزائر الإيراني أيوب أحمدي لوكالة شفق نيوز "جئت من محافظة أورمية الإيرانية إلى العراق للزيارة الأربعينية وحكومة إقليم كوردستان قدمت الكثير من التسهيلات لنا للدخول وهذا الأمر محل شكر وتقدير".

وبحسب الأرقام الرسمية فسيتم استقبال 500 ألف زائر إيراني هذا العام عبر منفذ حاج عمران الحدودي.