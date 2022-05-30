استطلاع كوردي في مانيلا لتطوير التجارة والسياحة

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "الفلبين ستار" اليوم الاثنين، ان وفدا دبلوماسيا وتجاريا من اقليم كوردستان شارك في العاصمة الفلبينية مانيلا بسلسلة من الاجتماعات التي تستهدف تعزيز التجارة والسياحة بين الطرفين.

ولفت تقرير الصحيفة الفلبينية الى ان مسؤولين من اقليم كوردستان العراق اجتمعوا مع نظرائهم من وزارتي التجارة والصناعة والسياحة في مانيلا في الفترة من 24 الى 25 مايو/ ايار الحالي.

واوضح التقرير ان القنصل الفلبيني في كوردستان فلاح انور والسكرتير الثالث ونائب القنصل في السفارة الفلبينية كريستوفر كاستيلو، ترأسوا البعثة، مضيفا ان ممثلي بغداد من وزارة التجارة والاستثمار والسياحة كانوا في الوفد من اجل تحسين العلاقات بين كوردستان والفلبين في مجالات التجارة والسياحة.

وبحسب الصحيفة، فقد حث الوفد الحكومة الفلبينية الجديدة على رفع العراق أو على الاقل اقليم كوردستان، من قائمة الدول المحظورة.

واوضح التقرير ان ممثلي وزارتي التجارة والصناعة في الفلبين اطلعوا أعضاء البعثة على الصادرات والمنتجات الفلبينية، بينما قدم ممثلو وزارة السياحة شرحا عاما عن سبب "المتعة" من وراء زيارة الفلبين.

وحاليا، فإن الفلبين تصدر الموز الى اقليم كوردستان الذي يبدي اهتماما ايضا باستيراد منتجات الدواجن مثل البيض، فيما يصدر اقليم كوردستان النفط الخام.

والتقت البعثة الآتية من كوردستان، برجال أعمال وعاملين في قطاع السياحة الذين اصطحبوهم لزيارة مواقع سياحية مختلفة في مناطق كلارك وسوبيك وتاجايتاي.

وهناك اكثر من ألفي فلبيني يعملون في اربيل.