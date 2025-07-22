استخراج 16 ملقطاً و8 إبر وقطعتي رصاص من جسد شاب بالسليمانية (صور)

شفق نيوز- السليمانية

أعلن فريق طبي في مستشفى كوَراندامي التابع لمحافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، نجاح عملية جراحية معقّدة أُجريت لشاب يبلغ من العمر 29 عاماً بعد تعرضه لإصابات بالغة.

وذكرت المديرية العامة لصحة السليمانية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فريقاً طبياً متخصصاً في قسم الطوارئ والتخدير في مستشفى كوَراندامي، تمكن من إجراء عملية جراحية معقدة لإنقاذ حياة رجل يبلغ من العمر 29 عاماً".

وأضاف البيان أن "العملية شملت استخراج 16 ملقط (موكێش) و8 إبر خياطة، بالإضافة إلى قطعتين من الرصاص (بەرگی موكێش) من جسد المصاب".

وأشار إلى أن "العملية الجراحية تكللت بالنجاح، ويخضع المريض حالياً للمراقبة الصحية، وحالته مستقرة".