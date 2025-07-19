استخراج جسم غريب من معدة امرأة تسعينية (صور)

شفق نيوز- السليمانية

اعلنت مديرية صحة السليمانية باقليم كوردستان، يوم السبت، نجاح فريق طبي متخصص في استخراج جسم غريب من معدة امرأة في التسعين من العمر.

وجاء في بيان مقتضب للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان فريقا طبيا مختصا نجح في استخراج جسم غريب عبارة عن سدادة زجاجة دواء (امراض مزمنة) من معدة سيدة في التسعين من عمرها، ابتلعتها عن طريق الخطأ".

ولفت البيان، الى ان العملية أجريت من قبل فريق طبي من قسم التنظير الداخلي في مستشفى الجهاز الهضمي والكبد التعليمي في السليمانية، مشيراً الى أن الوضع الصحي للمريضة مستقر حالياً.