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استخبارات وأمن السليمانية تلقي القبض على 4 إرهابيين

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-10T15:20:17+0000
استخبارات وأمن السليمانية تلقي القبض على 4 إرهابيين

شفق نيوز / أعلنت المديرية العامة لاستخبارات وأمن السليمانية ضمن إقليم كوردستان، يوم الاثنين، إلقاء القبض على أربعة عناصر إرهابية.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عملية إلقاء القبض على الإرهابيين، جرت وفق عمل مهني يسوده الدقة والسرعة، وبناء على ضوء معلومات استخبارية وبمتابعة حثيثة لملف المطلوبين الهاربين من القضاء".

وأضافت أن عملية إلقاء القبض على الإرهابيين في السليمانية، جرت بالتنسيق مع مديرية أسايش المحافظة"، لافتة إلى أن "الملقى القبض عليهم صادرة بحقهم مذكرات قضائية من محاكم مختصة مختلفة وفق المادة (٤) من قانون مكافحة الإرهاب، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية كافة، واحالتهم إلى جهة الطلب".

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