استخبارات "قسد" تخطف مختار حي الوحدة في ديرك

شفق نيوز/ اقدمت مجموعة تابعة لاستخبارات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم الثلاثاء؛ على اختطاف مختار حي الوحدة إياس يوسف من مكتبه في ساعات الظهيرة في مدينة ديرك، اقصى شمال وشرق سوريا.

وأبلغ مصدر محلي من مكاتب المعاملات وكالة شفق نيوز؛ أن "دورية لمجموعة من المقنعين بسيارة نوع H1 وقفت في شارع مكتب المعاملات واخذت المختار ويرجح أن تكون الدورية لاستخبارات مدينة رميلان".

ويذكر ان اياس حسن من مدينة ديرك، أب لأربعة أطفال ويعمل بصفة مختار لحي الوحدة، كما يعمل في مكاتب تسيير المعاملات التابعة للنظام السوري.