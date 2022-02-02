استحصال موافقة مبدئية على افتتاح خط طيران بين السليمانية وأربيل

شفق نيوز/ صرّح مدير عام مطار السليمانية الدولي طاهر عبد الله يوم الأربعاء بوجود محاولات لافتتاح خط لتسيير الرحلات الجوية الداخلية بين مطاري أربيل والسليمانية الدوليين.

وقال عبدالله في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن وزير النقل والمواصلات في حكومة اقليم كوردستان آنو جوهر، وخلال زيارته لبغداد طالب من رئيس سلطة الطيران المدني بإفتتاح خط طيران بين أربيل والسليمانية.

واضاف ان الهدف من الخط هو لتسهيل نقل المواطنين و باسعار رمزية.

كما أشار عبدالله إلى ان رحلات الطيران بين اربيل و سليمانية ستكون بموافقة الحكومة العراقية، مردفا بالقول إن الجميع الآن بانتظار استحصال الموافقات الأخيرة لإقرار هذا المشروع.