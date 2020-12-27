سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

استثناء "قرة تبه" من قرار منع استيراد المحاصيل الزراعية من كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-27T10:20:07+0000
استثناء "قرة تبه" من قرار منع استيراد المحاصيل الزراعية من كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت ناحية قره تبه (112 كم شمال شرق بعقوبة) استثنائها من قرار وزارة الزراعة الاتحادية بمنع استيراد المحاصيل الزراعية من اقليم كوردستان.

وقال مدير الناحية وصفي التميمي لوكالة شفق نيوز؛ إن "قيادات العمليات والفرقة الخامسة في ديالى وافقت على دخول المحاصيل الزراعية من مناطق كوردستان عبر ناحية (كوله جو) التابعة لقضاء كلار والتي تبعد 25 كم عن قره تبه".

وبين التميمي، أن أسباب الاستثناء "بسبب بعد قره تبه عن الوحدات الادارية الاخرى في ديالى وعن بغداد ما يسبب مصاعب مالية كبيرة لتأمين المحاصيل الزراعية لسكان الناحية".

وأشار إلى أن "الاستثناء يشمل ناحية قره تبه فقط وعدم السماح بعبور أي محاصيل من الفواكه والخضر الى خارج حدود الناحية وفق تعهدات قدمت للقيادات الامنية"، لافتا الى أن "هذا القرار اسهم في انتعاش اسواق الناحية واستقرار اسعار الفواكه والخضر بشكل كبير، كما ساهم بمساعدة واسعاف الغالبية من سكان قره تبه من الفقراء واصحاب الدخل المحدود".

وتسبب قرار حكومي بمنع المحاصيل الزراعية من كوردستان الى ديالى بارتفاع اسعارها بنسبة 40% في 5 وحدات إدارية متنازع عليها شمال شرقي ديالى.

يذكر أن التبادل التجاري بين ديالى وكوردستان أنعش الواقع المعيشي لمحافظة ديالى وأثمر عن تأمين جميع البضائع والمنتجات المختلفة بأسعار مقبولة تناسب جميع الطبقات الاجتماعية.

related

البيشمركة تنجح في قطع طرق تسلل داعش بين ديالى واقليم كوردستان

Date: 2020-06-12 16:06:47
البيشمركة تنجح في قطع طرق تسلل داعش بين ديالى واقليم كوردستان

السلطات في اقليم كوردستان تحدد جرائم لن يشملها العفو والاخلاء المشروط

Date: 2020-03-31 18:18:56
السلطات في اقليم كوردستان تحدد جرائم لن يشملها العفو والاخلاء المشروط

إقليم كوردستان يشتري جهازا متطورا لمواجهة كورونا

Date: 2020-03-08 14:34:22
إقليم كوردستان يشتري جهازا متطورا لمواجهة كورونا

برلمان اقليم كوردستان يعيد فتح اماكن تم اغلاقها بسبب كورونا

Date: 2020-09-03 09:02:25
برلمان اقليم كوردستان يعيد فتح اماكن تم اغلاقها بسبب كورونا

50 مستشارا عسكريا هولنديا يدربون البيشمركة في اقليم كوردستان

Date: 2020-02-15 17:26:56
50 مستشارا عسكريا هولنديا يدربون البيشمركة في اقليم كوردستان

اجتماع امني ونيابي يتمخض عنه توصية لإعادة البيشمركة لخانقين

Date: 2020-05-17 14:52:29
اجتماع امني ونيابي يتمخض عنه توصية لإعادة البيشمركة لخانقين

اقليم كوردستان يطالب بإشراكه بشكل فاعل في محاكمة عناصر داعش

Date: 2020-07-23 12:46:46
اقليم كوردستان يطالب بإشراكه بشكل فاعل في محاكمة عناصر داعش

إنطلاق حملة تلقيح شلل الاطفال في إقليم كوردستان

Date: 2020-11-29 06:49:31
إنطلاق حملة تلقيح شلل الاطفال في إقليم كوردستان