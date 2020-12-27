استثناء "قرة تبه" من قرار منع استيراد المحاصيل الزراعية من كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت ناحية قره تبه (112 كم شمال شرق بعقوبة) استثنائها من قرار وزارة الزراعة الاتحادية بمنع استيراد المحاصيل الزراعية من اقليم كوردستان.

وقال مدير الناحية وصفي التميمي لوكالة شفق نيوز؛ إن "قيادات العمليات والفرقة الخامسة في ديالى وافقت على دخول المحاصيل الزراعية من مناطق كوردستان عبر ناحية (كوله جو) التابعة لقضاء كلار والتي تبعد 25 كم عن قره تبه".

وبين التميمي، أن أسباب الاستثناء "بسبب بعد قره تبه عن الوحدات الادارية الاخرى في ديالى وعن بغداد ما يسبب مصاعب مالية كبيرة لتأمين المحاصيل الزراعية لسكان الناحية".

وأشار إلى أن "الاستثناء يشمل ناحية قره تبه فقط وعدم السماح بعبور أي محاصيل من الفواكه والخضر الى خارج حدود الناحية وفق تعهدات قدمت للقيادات الامنية"، لافتا الى أن "هذا القرار اسهم في انتعاش اسواق الناحية واستقرار اسعار الفواكه والخضر بشكل كبير، كما ساهم بمساعدة واسعاف الغالبية من سكان قره تبه من الفقراء واصحاب الدخل المحدود".

وتسبب قرار حكومي بمنع المحاصيل الزراعية من كوردستان الى ديالى بارتفاع اسعارها بنسبة 40% في 5 وحدات إدارية متنازع عليها شمال شرقي ديالى.

يذكر أن التبادل التجاري بين ديالى وكوردستان أنعش الواقع المعيشي لمحافظة ديالى وأثمر عن تأمين جميع البضائع والمنتجات المختلفة بأسعار مقبولة تناسب جميع الطبقات الاجتماعية.