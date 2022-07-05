استثمار كوردستان تغلق باب التقديم الالكتروني على الوحدات السكنية

شفق نيوز/ اعلنت هيئة الاستثمار في حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن غلق باب التقديم على الاستمارة الالكترونية الخاصة بالوحدات السكنية.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها سبق وأن أطلقت استمارة طلب عبر الإنترنت لـ20 ألف وحدة سكنية للفترة من 17 حزيران/ يونيو الماضي ولغاية 4 تموز/ يوليو الجاري، وانتهت العملية في الساعة 12 بعد منتصف الليلة الماضية.

وبينت انه وفقاً للاستمارات التي تسلمتها هناك 119 ألفاً و919 شخصاً ملأوا الاستمارات، بينهم 105 آلاف و578 شخصاً من المتزوجين، أي ما يعادل 88% من المتقدمين، فيما غير المتزوجين بلغ عددهم 14 الفاً و341 شخصاً يشكلون نسبة 12%.

واوضحت انه بعد هذه الخطوة ستقوم هيئة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتخصيص الأرض للمشروع ومن ثم تعيين الشركة المنفذة.