استثمار كوردستان تعمل على تنفيذ قرابة 500 مشروع في الإقليم

شفق نيوز/ أعلن رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان محمد شكري يوم الخميس العمل على تنفيذ 500 مشروع خدمي وصناعي وتجاري في الإقليم.

وقال شكري في كلمة له خلال مشاركته في منتدى حوار (روانكة) للشباب في اربيل، إنه "وبعد دراسة مستفيضة وجدنا أن الإقليم بحاجة إلى تنفيذ 500 مشروع خدمي".

وأضاف أنه في القطاع الزراعي على سبيل المثال حددنا (75) عينة، مشيرا إلى أن العمل جار، في بناء وتطوير المشاريع الضرورية لزيادة القدرة الانتاجية في الاقليم، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين".

رئيس هيئة الاستثمار استطرد بالقول إنه في العام 2019 تم استيراد (500) ألف طن من الحليب الجاف الى الاقليم عن طريق المنافذ الحدودية، مبينا أنه اعتمدنا بشكل كلي على الاستيراد في إدخال هذا النوع من الحليب في حين لدينا قدرات انتاجية عالية في انتاج الحليب السائل لكننا لم نستغل هذا القطاع للإنتاج والاستثمار وتأمين الاكتفاء الذاتي.

وتابع بالقول حددنا هذه الملاحظات باعتبارها مشاريع مهمة تنتظر رؤية النور.