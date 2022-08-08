استثمار كوردستان تشرع ببناء 20 ألف وحدة سكنية خلال الشهر الحالي 

شفق نيوز/ كشف رئيس هيئة الاستثمار في اقليم كوردستان محمد شكري، يوم الاثنين، أن حكومة الإقليم ستبدأ ببناء 20 الف وحدة سكنية خلال الشهر الحالي .

وقال شكري لوكالة شفق نيوز، إن "كافة الإجراءات تم اتخاذها، اضافة الى تأمين الميزانية الكافية للمشروع، فضلا عن تحديد الاراضي التي سيتم فيها بناء الوحدات السكنية".

وعن آلية دفع المواطنين الراغبين بشراء الوحدات السكنية، قال شكري إنها "ستكون وفق الأقساط وبشكل مريح للمواطن"، موضحا أنه "يمكن لأي مواطن دفع الاموال عن طريق القسط لشراء الوحدات السكنية".

وتابع قائلا "سيتم الإعلان عن قيمة هذه الأقساط لاحقا"، مبينا أن "حكومة الاقليم من الممكن ان تجري تعديلات عليه".

وكانت حكومة الاقليم قد أعلنت في وقت سابق عزمها بناء 20 ألف وحدة سكنية في اربيل لذوي الدخل المحدود.