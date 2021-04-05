كوردستان تدعو الشركات الإماراتية للاستثمار في 4 قطاعات

شفق نيوز/ دعت هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، الاثنين، الشركات الاماراتية إلى الاستثمار في 4 قطاعات بالإقليم وخاصة في قطاعي الطاقة والزراعة.

جاء ذلك خلال اجتماع عبر دائرة تلفزيونية جمع كل من رئيس هيئة استثمار الإقليم محمد شكري ورئيس غرفة تجارة وصناعة ابو ظبي محمد هلال المهيري والقنصل الاماراتي في الاقليم احمد الظاهري.

وقال شكري لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع بحث كيفية تشجيع الشركات الاماراتية للاستثمار في الاقليم ومجالات العمل.

وأضاف أن الإقليم مهيأ للاستثمارات من حيث الأرض والثروات الطبيعية والمواد الاولية والايدي العاملة ذات الخبرة الجيدة إضافة إلى الاجراءات القانونية.

وتابع بالقول، "نحن نرحب بالاستثمارات الاجنبية ومن بينها الاماراتية وسنقدم لها كل الدعم والتسهيلات الممكنة".

واشار شكري إلى مجالات الفرص الاستثمارية التي وضعها امام الجانب الاماراتي قائلا "لدينا العديد من الفرص وندعو الشركات الإماراتية للاستثمار في قطاعات البتروكيمياويات والسياحة والصناعة".

وأردف بالقول، "نرغب كثيرا في الاستثمار بالمجالات الزراعية، لان اقليم كوردستان بحاجة ماسة إلى الاستثمار في القطاع".

وقال شكري إن رئيس غرفة تجارة وصناعة ابو ظبي والقنصل الاماراتي في اربيل عبرا عن استعدادهما لدعوة المستثمرين الاماراتيين للقدوم الى الاقليم، مضيفا "أبلغنا الجانب الاماراتي بان لديهم مجموعة شركات متطورة في مجال الزراعة وسنقوم بتشجيعهم للاستثمار في هذا القطاع".

كما تابع حديثه بالقول إن الجانب الاماراتي تمنى ان يستمر التعاون والتنسيق مع هيئة استثمار الإقليم للعمل على قدوم الشركات الاماراتية للاقليم.